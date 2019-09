Forza Italia alza il tiro su tasse e pensioni

Il centrodestra si ricompatta sul referendum, con un laborioso accordo last minute, e si prepara a incalzare la nuova maggioranza sui temi economici e sulla Finanziaria. All'orizzonte ci sono le regionali in Umbria di domenica 27 ottobre. Un appuntamento che servirà a testare lo strano esperimento Pd-Cinquestelle, un'alleanza che potrebbe fare da apripista verso una nuova stagione politica.

Forza Italia, in questo contesto, vuole mostrare segnali in controtendenza rispetto alla narrazione che la descrive in difficoltà con gli alleati della Lega e di Fratelli d'Italia, mentre ieri è arrivato l'annuncio del ritiro in Umbria della lista «Cambiamo» di Giovanni Toti, nonostante la presenza di un uomo dal forte radicamento sul territorio come Pietro Laffranco. Oggi sarà la volta del ritorno sulla scena di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia parteciperà al convegno, organizzato dal Movimento Seniores del partito, sul tema «Giù le mani dalle pensioni» al Teatro Manzoni di Milano. «È necessario impegnarci tutti insieme - afferma Enrico Pianetta, responsabile nazionale del Movimento - per fare in modo che venga restituito il maltolto e che le pensioni non vengano più aggredite come hanno fatto i governi di centrosinistra e Conte». Il governo Conte, ricorda Pianetta «ha sottratto a oltre 5 milioni di pensionati la perequazione delle pensioni, per un importo di oltre 3,5 miliardi». Sarà presente anche lo storico leader dei pensionati Carlo Fatuzzo.

Fi vuole concentrarsi sui temi economici. Mariastella Gelmini annuncia resistenza fortissima contro ogni aumento delle tasse. Alessandro Cattaneo ricorda che «non si campa di legge elettorale» e invita gli alleati a promuovere un referendum contro il reddito di cittadinanza per spostare risorse verso il sistema produttivo. Marco Marin sintetizza con un'immagine: «Questo governo non è di Robin Hood, ma dello Sceriffo di Nottingham. Tempi duri per gli italiani».