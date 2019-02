Forza Italia, Berlusconi: "Torno in campo per aprire occhi agli italiani"

Silvio Berlusconi dopo il successo del centrodestra in Abruzzo, dal salotto di Vespa a Porta a Porta, mette ancora una volta nel mirino i Cinque Stelle e chiede agli italiani di aprire gli occhi: "La parola populismo mi piace perchè popolo è una parola sacra. Torno in campo per convincere gli italiani ad aprire gli occhi, per darci i voti che non ci hanno dato". Il leader di Forza Italia poi parla del suo percorso politoco e aggiunge: "Il problema è che non sono mai arrivato ad avere il 51 per cento dei consensi. Ho sempre pensato che fosse colpa mia, ora comincio a pensare che sia colpa degli italiani...".

A questo punto il Cavaliere ha parlato anche dei suoi possibili successori: "Il mio successore? In questi 25 anni mi sono chiesto tante volte chi possa venire al posto mio...ho tentato con varie persone, ma mi hanno tutti deluso. Ho tentato anche con Urbano Cairo, che per 12 anni è stato il mio assistente, ma lui mi ha detto , dopo aver visto quello che hanno fatto a me: 'non lo farò mai'...". Il leader azzurro infine ha parlato del prossimo appuntamento elettorale alle Europee: "Non ho ancora deciso se sarò capolista in tutte le circoscrizioni". Infine un commento anche sul piano per autonomie che è sul tavolo del governo: "Siamo favorevoli a una maggiore autonomia, ma teniamo in grande considerazione anche le regioni del Sud, alle quale bisogna dare".