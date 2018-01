Forza Italia, morto l'ex parlamentare Berruti

Storico esponente di Forza Italia, Massimo Maria Berruti è morto oggi a Roma dopo una lunga malattia. Avrebbe compiuto 69 anni il prossimo 1° maggio. Era stato deputato dal 1996 al 2013, eletto nelle file di Forza Italia e poi del Pdl.

Ex capitano della Guardia di Finanza, prima della carriera politica Berruti era stato avvocato civilista di Silvio Berlusconi, nonché consulente del gruppo Fininvest. I funerali si terranno mercoledì.

Nel 2011 la Corte di appello di Milano lo aveva condannato a 2 anni e 10 mesi di reclusione per l’accusa di riciclaggio in uno stralcio del processo sui presunti fondi neri creati da Mediaset attraverso la compravendita dei diritti tv e cinematografici. Si era concluso così il processo di appello bis dopo che la Cassazione aveva annullato la sentenza di secondo grado, con cui aveva in parte assolto nel merito e in parte dichiarato prescritte le accuse contro Berruti in veste di ex consulente Fininvest. Il 1º febbraio 2012 la Cassazione dichiarò il reato commesso ma prescritto.