Forza Italia ricorda Paolo Bonaiuti

"Il mio pensiero commosso va a Paolo Bonaiuti - scrive su twitter la vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, deputata di Forza Italia - appena scomparso dopo una lunga malattia. Mi unisco al dolore della moglie Daniela e dei familiari tutti".

"Trattengo il dolore e saluto Paolino Bonaiuti con la leggerezza che lui ci avrebbe chiesto in questo momento", dice Gianfranco Rotondi (deputato azzurro). "Lui era parte della 'Italia del sorriso' di Berlusconi, ossia un approccio serio ma non serioso alla politica, al governo, alla vita. È stato un personaggio straordinario, un uomo buonissimo, un giornalista di straordinario acume e valore''.

"Abbiamo discusso tante volte anche litigato a volte - ricorda Laura Ravetto (deputata FI) - ma ti ho sempre rispettato e mi hai insegnato tanto. Ciao Paolo mi mancherai".

Amedeo Laboccetta, ex deputato di Forza Italia e presidente del movimento di opinione Polo Sud, ricorda così l'ex collega: "Non c'è uomo migliore di chi sa lavorare con discrezione e operosa creatività, straordinaria capacità di stare al passo con Berlusconi, nonostante tutto. La morte di Paolo Bonaiuti mi addolora molto. Un vero gentiluomo. Sempre pronto a praticare la cultura dell'ascolto. Comprendeva le ragioni degli altri. Mediava con discrezione. Affettuoso con tutti e non si negava mai. Lo ricordo con grande amicizia".