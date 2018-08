Forza Italia "sonda" Lega e FdI

Si avvicinano le elezioni in Trentino e in Alto Adige, poi le regionali in Abruzzo, Basilicata e Sardegna. E Forza Italia vuole affrontare il voto con un centrodestra unito, come ribadisce Silvio Berlusconi, e sondare le intenzioni di Matteo Salvini, che potrebbe essere tentato da un'estensione del patto di governo con il M5S. Così Maurizio Gasparri, presidente del comitato di Fi per le elezioni amministrative, decide con il vicepresidente Antonio Tajani, di lanciare l'amo. E propone a Lega e FdI un immediato incontro per valutare «eventuali intese maturate sul territorio, favorire l'allargamento dell'area di centrodestra, definire un progetto complessivo che, con le migliori candidature unitarie ci consenta di proseguire un percorso vincente come in Friuli VG e Molise, a Catania, Siena, Pisa, Viterbo». Si tratta di vagliare le migliori proposte del territorio e aprire la coalizione alle liste civiche, anche «dove l'autonomia è rafforzata da norme e peculiarità locali».