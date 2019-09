Foto false e attacchi: ora il Pd accusa la Lega di un altro fascismo

Tra i dem è una gara a chi grida più forte contro il "nemico". Ieri, nel giorno della fiducia al governo giallorosso alla Camera, accompagnata dalla manifestazione di opposizione, gli esponenti Pd si sono scatenati con una serie di immagini e commenti contro chi ha protestato.

Davide Faraone ha postato sui social delle foto di militanti di estrema destra con il braccio alzato nel saluto fascista. Sopra alle immagini, il commento: "Sono tornati ai numeri delle manifestazioni di Forza Nuova e Casapound, con una differenza, che questa volta a fare il saluto romano davanti piazza Montecitorio, c'erano anche Lega e Fratelli d' Italia ". In effetti lo scatto mostra alcuni giovani, col megafono in mano e il braccio alzato. Peccato che, in realtà, la foto incriminata risalisse a due anni prima.

E subito, gli utenti si scatenano contro Faraone, chiamandolo "bufalaro" e "fabbricatore di fake news". Lui, allora, prova a rifarsi, pubblicando una nuova serie di immagini, "quelle giuste". Troppo tardi, però. La credibilità del parlamentare sembra ormai sfumata.

Il deputato Carmelo Miceli, invece, si rivolge all'Ordine dei giornalisti, come ricorda la Verità. " Le parole contro i giornalisti definiti "servi" sono vergognose. Mi auguro che l' Ordine dei giornalisti della Lombardia, cui Salvini risulta iscritto dal 2003, apra subito un'istruttoria per questi insulti inaccettabili, dal chiaro intento minaccioso, e valuti di sanzionare il giornalista professionista Salvini ", dice il parlamentare dem. Parole riprese da Alessia Morani, che aggiunge: " Questo è un linguaggio fascista ". Un linguaggio simile, però era stato usato anche dal loro alleato di governo Luigi Di Maio, che aveva definito i giornalisti "infimi sciacalli".