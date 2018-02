Francesco e Giulia i nomi più usati dal 2000 a oggi

E chi se li ricorda più Cesare, Vittorio, Alessia ed Emanuela? Nomi che furoreggiavano venti, trent'anni fa. Ora snobbatissimi. Le odierne tendenze fanno piazza pulita del passato e dicono che Francesco (ovvia la spinta data dal pontefice) e Giulia sono i nomi più in voga del nuovo secolo. Dal 2000 al 2016 sono stati scelti per 164.289 bambini e 149.461 bambine, pari al 3,5% del totale dei maschi e 3,4 delle femmine. In 17 anni sono nati 9 milioni di bambini e, secondo i dati Istat elaborati da Adnkronos, il 7% di loro è stato chiamato con uno dei due nomi.

E se per i maschietti è dal 2001 che Francesco si trova in cima alla classifica, Giulia ha spopolato tra il 2003 e il 2009, per poi passare il testimone a Sofia. Come cambiano le mode: nel 1999 i primi posti andavano a Martina e Andrea. Martina è tornata al primo posto nel 2002, accompagnata da Francesco, che invece nel 2001 è stato affiancato da Sara. Tra i nomi più amati del nuovo secolo, al secondo posto per i maschi c'è l'inossidabile Alessandro (144.332 preferenze), seguito da Andrea (139.304). Per le femmine, dietro Giulia c'è Sofia (116.633 preferenze) e Martina (112.989). Molti nomi, che negli anni passati erano da podio sono usciti dalla top ten 2016. È il caso di Sara (primo posto nel 2001) e Alessia (prima nel 2000). Ma Sofia, che nel 2000 era un nome poco utilizzato, è arrivata sul podio triplicando le preferenze in 8 anni. Poi ci sono nomi che hanno avuto un exploit come Emma che da 821 preferenze d'inizio secolo è cresciuta del 479,6% arrivando al quarto posto.

Quanto ai maschi c'è il caso di Leonardo che dall'inizio del secolo ha raddoppiato le preferenze (potere del Codice?) arrivando al terzo posto della classifica 2016. Al contrario Matteo cala nell'indice di gradimento. Segno dei tempi?