La sinistra in pressing sul governo: "Cancellate i decreti di Salvini"

Ora Nicola Fratoianni detta le condizioni al governo giallorosso. Il segretario di Sinistra Italiana, da azionista di minoranza dell'esecutivo Movimento 5 Stelle-Partito Democratico, lancia un chiaro messaggio, invitando la nuova maggioranza ad agire – e in tempi brevi – contro i decreti Sicurezza di Matteo Salvini contro l'immigrazione clandestina.

Intervistato da La Stampa, ecco la presa di posizione, che mette in guardia la nuova compagine di governo, appesa in Senato anche ai voti dei banchi più a sinistra dell’emiciclo di Palazzo Madama: "Sono dell’idea che i decreti Sicurezza vadano cancellati al più presto […] Nel frattempo chiederò che le istituzioni di questo Paese non utilizzino la facoltà di bloccare le navi" .