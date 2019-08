Quel gelo di Giorgetti che spera nel no dem

C'è una crisi dentro la crisi. Ed è quella tra il ministro Salvini e il suo braccio destro, Giancarlo Giorgetti. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio negli ultimi giorni si tiene ai margini della bagarre. Non entra più nel merito delle scelte del Carroccio e come ricorda il Corriere, a chi gli chiede indicazioni risponde con tono gelido: "Chiedete a Salvini, è lui il capo...". Parole e gesti che di fatto andrebbero ad evidenziare una frattura tra il sottosegretario e il Capitano. Giorgetti, sempre secondo quanto riporta il Corriere, ai suoi avrebbe di aver preannunciato al Capo dello Stato la fine del governo per settembre. Poi la sterzata di Salvini che ha anticipato la caduta e che ha di fatto spiazzato alcuni esponenti del Carroccio. Ma Giorgetti è un uomo pratico. E a quanto pare in queste ore starebbe tentando il tutto per tutto per salvare l'intesa con i 5 Stelle.

Secondo alcune indiscrezioni, Giorgetti avrebbe contattato il grillino Buffagni per tentare di ricucire i rapporti. Il tutto nel solco dell'apertura al Movimento messa sul campo da Salvini. Il leader della Lega infatti nel suo intervento al Quirinale dopo il colloquio con Mattarella ha lanciato un appello ai grillini. Ha infatti dato la disponibilità per un dialogo su un nuovo programma con una nuova strada. Per il momento dai pentastellati arriva freddezza sulla proposta di Salvini e i grillini si sono impegnati a trattare con i dem sul taglio dei parlamentari. Una mossa che adesso taglia fuori il Carroccio. Ma dietro le quinte però il dialogo probabilmente continua e come sempre a far da mediatore ci sarebbe proprio Giorgetti. ma nonostante le sue mosse in questo senso, il sottosegretario sarebbe ancora convinto dell'errore sulle tempistiche della crisi. Un errore che la Lega potrebbe pagare a caro prezzo...