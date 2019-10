Il generale Mini lancia l'allarme: "Rischiamo un'invasione di profughi"

Fabio Mini interviene sulla questione turca e svela come in realtà " la gente è più preoccupata delle minacce del Sultano, che potrebbe organizzare il viaggio forzato in Europa di 3-4 milioni di migranti ". Il generale si è sbilanciato sul finale: " L'ipotesi più probabile è che Assad conceda ai curdi, vi sono già trattative, l'autonomia della regione dove adesso risiedono, con Kobane capitale ". Ma è proprio Kobane e tutta quell'area che i turchi vorrebbero conquistare cacciando la popolazione curda che vi risiede da secoli, e dunque " qui si deve muovere l'Onu ".

A darsi una mossa dovrebbe essere anche l'Europa: " È immobile ". L'ex capo di Stato maggiore del Comando Nato per il Sud Europa, intervistato da La Verità, ha parlato anche dell'ex ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi: " Aveva paura della sua ombra ". Una frecciatina non è mancata neanche per Federica Mogherini: " Prima di diventare una inutile funzionaria a Bruxelles, è stata un ministro degli Esteri che non ha lasciato la più piccola traccia del suo passaggio alla Farnesina ".

Sullo stop alle armi alla Turchia è stato molto duro: " È una baggianata, il frutto dell'incompetenza di tanti politici " poiché " varrà per il futuro e quindi non inciderà in alcun modo sulle attività militari della Turchia ". Ma anche perché l'esportazione di armi leggere made in Italy in Turchia incide " poco meno dell'importo dell'importazione di pistacchi turchi ".

"Grande massa di immigrati"