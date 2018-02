Genova, la denuncia della Lega: "Centri sociali aggrediscono i nostri militanti"

Dopo Palermo e Perugia, anche da Genova arriva un'altra segnalazione - l'ennesima, purtroppo - di una presunta violenza a sfondo politico.

Il segretario della Lega Nord Liguria Edoardo Rixi ha denunciato ieri attraverso il proprio profilo Fb che un gruppo di militanti del Carroccio sarebbe stato aggredito da esponenti dei centri sociali durante un volantinaggio. Due ragazze e un ragazzo che stavano distribuendo materiale elettorale del partito di Matteo Salvini sarebbero stati avvicinati da alcuni uomini all'uscita della metropolitana di via Canevari, non lontano dalla stazione ferroviaria di Brignole, e quindi si sarebbero visti insultare e strappare la bandiera della Lega dalle mani. Gli aggressori si sarebbero poi dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

"Esprimo la mia solidarietà ai nostri militanti che oggi sono stati aggrediti da un gruppo di balordi dei centri sociali - ha scritto Rixi sul social -. Noi siamo per la libertà delle idee e per la democrazia: certi ignoranti 'figli di papà' non conoscono che l'arma della violenza".

Il leghista, che è anche assessore allo Sviluppo economico e all'imprenditoria in Regione, ha presentato denuncia contro ignoti e la Digos di Genova ha già avviato le indagini del caso.