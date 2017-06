Genova, tutti i risultati delle elezioni Comunali

Urne chiuse anche a Genova, dove alle 19 sono andati a votare il 35,07% dei cittadini (tutti i risultati del voto).

La sfida sembra profilarsi tra Gianni Crivello, assessore uscente della giunta Doria e candidato del centrosinistra, e Marco Bucci, manager prestato alla politica sostenuto dal centrodestra unito. Proprio l'unità sembra pagare, dal momento che le proiezioni danno il secondo in testa col 34%, davanti a Crivello al 32%

Disfatta per il M5S, diviso tra ben tre "grillini". C'è infatti il candidato ufficiale Luca Pirondini (20%), arrivato però secondo alle "Comunarie" M5S dietro a Marika Cassimatis. Quest'ultima è stata però "squalificata" da Beppe Grillo stesso e ha deciso di presentarsi con una propria lista civica. Se questo non bastasse, tra i candidati c'è pure Paolo Putti (8%), ex capogruppo del M5S in consiglio comunale, che l'anno scorso ha lasciato il Movimento dopo una disputa con una consigliera regionale difesa a spada tratta da Grillo.

"Il centrodestra è vivo, siamo l'unica alternativa al Pd", esulta il centrodestra. Lega soddisfatta e anche Forza Italia e Fdi rivendicano ottimi risultati sul territorio. Inevitabile non pensare al "modello Toti", dal nome del consigliere del Cavaliere che prima ha conquistato la Liguria, poi una città importante come Savona e ora rischia di avere un peso determinante anche in roccaforti della sinistra come Genova e anche a La Spezia.