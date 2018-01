Gentiloni candidato nel collegio sbagliato. Malumori contro Renzi

Verrebbe da dire #paolostaisereno. Ma Paolo Gentiloni non lo è affatto. Il motivo? Per un errore di distrazione, il Pd ha candidato il premier nel collegio sbagliato, precisamente il collegio Lazio-1, uno dei più difficili di Roma.

Il collegio, come riporta La Stampa, è stato confuso con il vecchio collegio senatoriale del centro-storico della Capitale, uno dei pochissimi Municipi dove il Pd alle ultime Comunali (vinte da Virginia Raggi) era risultato il primo partito.

Peccato però che con il Rosatellum la geografia dei collegi sia cambiata e ora il collegio Lazio-1 contempla zone dove la destra è forte. Insomma i numeri del Pd non sono affatto buoni e Gentiloni rischia una clamorosa debacle: i sondaggi danno il centrodestra avanti addirittura di oltre 10 punti percentuali.

Al netto di ciò va rilevato che la rielezione di Gentiloni non è in discussione dal momento che il premier guida il listino bloccato nelle Marche e in Sicilia. Tuttavia, una eventuale sconfitta nel collegio laziale toglierebbe autorevolezza al premier in vista anche del futuro politico.