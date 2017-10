Gentiloni fa promesse: "No aumento Iva e tasse"

Nella manovra né ci sarà l'aumento Iva né ci saranno nuove tasse. Lo assicura Paolo Gentiloni che, parlando all'assemblea dell'Anci, assicura che il governo farà "ogni sforzo per giungere a una conclusione ordinata della legislatura".

A partire da "una legge di bilancio che non freni ma incoraggi gli spazi di ripresa che finalmente si aprono": "Dobbiamo evitare una legge di bilancio che abbia un effetto contrario, depressivo invece che di una spinta alla crescita", ha spiegato il premier italiano, "L'impegno di tutti ha consentito alcuni risultati, prima di tutto di non aumentare l'Iva, che è chiaro che avrebbe avuto un effetto depressivo generale sulla nostra economia, e di non introdurre nuove tassazioni e misure rilevanti di tipo depressivo. Bisogna concentrare le risorse limitate in alcune grandi operazioni: lavoro, lotta contro la povertà, competitività imprese, tenuta coesione sociale e territoriale. A questi obiettivi lavoreremo con legge di bilancio".