"Non è tempo di fare le cicale". Gentiloni frena su fisco e pensioni

"L'Italia attraversa una fase in cui è necessario coraggio e fiducia" . Alla inaugurazione dell'anno accademico della Luiss, il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, difende lo status quo invitando a "non scardinare i pilastri del sistema su Fisco e pensioni" . Un attacca, neanche troppo velato, al programma del centrodestra che, in caso di vittoria, ha intenzione di rivedere la legge Fornero e introdurre la flat tax.

"Non è tempo per le cicale" . Alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico della Luiss, Gentiloni sottolinea che, pur essendo usciti "dalla crisi peggiore dal dopo guerra" , i risultati ottenuti "non possono essere dilapidati" . Per questo, a suo dire, non è il tempo delle cicale e di chi vuole abbattere i pilastri delle pensioni e del Fisco. Per la prossima legislatura il premier avrebbe piuttosto in mente l'obiettivo di "abbattere gradualmente il debito pubblico" . In questi anni di governo targato piddì, per Gentiloni sono stati fatti molti passi avanti: "Abbiamo ridotto il nostro deficit, abbiamo i conti molto in ordine, quest'anno appena finito il deficit sarà al 2%, abbiamo credo una situazione stabile di avanzo primario e dobbiamo partire dalla consapevolezza che questi risultati che sono costati sacrifici alle imprese e ai lavoratori non possono essere dilapidati, sarebbe irresponsabile" .