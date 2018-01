Gentiloni punge la Raggi "Da Comune sospetta riluttanza"

Riluttante e poco efficiente. Paolo Gentiloni non le manda a dire e attacca a testa bassa il Campidoglio guidato da Virginia Raggi. "

" Roma non è una città che si possa governare semplicemente cercando di gestire la sequela di emergenze che si presentano giorno per giorno e settimana per settimana ", accusa il presidente del Consiglio puntando il dito contro la giunta grillina: " Un po' perchè sono questioni sedimentate da tanto tempo e l'amministrazione della città, che oggi non è il massimo dell'organizzazione, farebbe fatica. Anche avendo il massimo di efficienza, si deve guardare a Roma con una prospettiva di lungo termine ".