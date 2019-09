Giarrusso agita il governo: "Può saltare prima che nasca"

Aspettando la fiducia del Senato, il nuovo esecutivo giallorosso continua ad essere caratterizzato dalla fragilità, non solo numerica ma anche dal punto di vista dei contenuti. A "denunciare" il problema è Michele Giarrusso, che sul proprio profilo Facebook ha criticato duramente l'intenzione da parte di Teresa Bellanova di ratificare il Ceta: " Ci risiamo. La battaglia contro il Ceta è una battaglia identitaria del M5s. Mi pare che qualcuno non ha capito nulla e vuole fare saltare il governo prima che nasca ".

Sì al Ceta

Infatti in mattinata il ministro delle Politiche agricole aveva annunciato la volontà di " lavorare perché si arrivi alla ratifica del Ceta, l'accordo di libero scambio tra Ue e Canada, con l'obiettivo di dare competitività al sistema Italia ". Intervenuta ai microfoni di 24Mattino su Radio 24, la dem ha ribadito: " Finora si è parlato molto di porti chiusi alla disperazione, ma non si è parlato molto di porti chiusi alla contraffazione, che è una parte fondamentale della concorrenza sleale al Made in Italy ".