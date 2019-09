Il giornalista: "Salvini con la bimba a Pontida? Pedofilia". Poi si scusa

"Sappiamo poco in realtà del mondo vivendo la sua metamorfosi. Tutto è sfumato, tutto è sfumatura. Anche la pedofilia". È il commento, ambiguo, pubblicato su Facebook dal giornalista e caporedattore de L'Espresso, Marco Pacini. Il riferimento del giornalista, esplicitato dalla foto a corredo del messaggio, è alla bimba tenuta in braccio da Matteo Salvini durante la festa di Pontida di domenica scorsa. Pretesto usato sui social per attaccare il segretario leghista, accusato di volere strumentalizzare i bambini a fini politici. Subito sembrava che la bimba fosse coinvolta nel caso di Bibbiano, ma in realtà la piccola era stata strappata - e successivamente riaffidata - a una famiglia lombarda. Al coro di critiche nei confronti di Salvini si è unito anche Pacini. La cui uscita imbarazzante e diffamatoria ha fatto presto il giro della rete, raccogliendo in cambio insulti e - dice lui - minacce di morte.

Poche ore dopo, il giornalista ha fatto dietro-front. Sempre su Facebook, come prima cosa Pacini ha precisato: " Sia chiaro - ha scritto in maiuscolo - non ho dato del pedofilo a Salvini ". Quindi la spiegazione: " Ho eliminato il post per una scelta adottata fin dall'attivazione dell'account: sono legati a un momento, non si delega la memoria. Da diverse ore sono sommerso da insulti pesanti e auguri di pronta dipartita. E rileggendolo posso in parte capirlo, perché in sostanza avrei dato del pedofilo a Salvini. Naturalmente - chiarisce Pacini - non era questo il significato di quelle parole. La parola (ripetuta) 'sfumatura"'dovrebbe essere l'indizio per una corretta interpretazione: l'estensione - puntualizza il giornalista - se vogliamo provocatoria e iperbolica, della parola "pedofilia" a qualsiasi comportamento che sfrutti un bambino o bambina. Si tratti di Salvini o di chiunque altro ".