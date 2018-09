Giorno di festa per Salvini: "È nato mio nipote"

Dopo le indagini, le polemiche e la busta recapitata dalla procura, arriva una buona notizia per Matteo Salvini. Nel corso della conferenza stampa dal Forum di Cernobbio, infatti, il ministro dell’Interno tra una dichiarazione politica e l’altra si è ritagliato lo spazio per un momento “intimo” e familiare.

Il leghista ha svelato un “retroscena” privato che riguarda la sorella. " È in sala parto e non vedo l'ora di andare a conoscere mio nipote nel pomeriggio – ha detto il leader della Lega, entusiasta - per cui sono l'uomo più fortunato e felice di questo mondo ". Poco dopo ha dato l'annuncio dell'avvenuta nascita. "Scusate se guardavo il telefonino - ha detto al Forum - ma non è per un avviso di garanzia, ma perchè è nato mio nipote. Quando sarà grande mi chiederà se l'ho visto nascere e io gli risponderò di no perchè ero a Cernobbio, quindi avrà sempre in odio Cernobbio". Il bimbo dovrebbe chiamarsi Edoardo.

Più volte il ministro dell’Interno ha fatto (e fa) riferimento alla sua condizione di “padre” quando prende delle scelte politiche o amministrative. Il tema sta a cuore al leader e al suo partito. Tra le proposte avanzate dalla Lega, che ha anche premuto per avere un ministero della Famiglia, ci sono anche incentivi per spingere le coppie italiane a concepire di più. Si capirà dalla manovra che Lega e M5S stanno scrivendo se e quante delle promesse diventeranno realtà.

Intanto Salvini si godrà il nipotino in arrivo dalla sorella. E, per rimanere in tema, molti si chiedono se il ministro intende avere un altro bimbo dall’attuale compagna, Elisa Isoardi. Quando alla BerghémFest alcuni giorni fa uno spettatore gli chiese di “farci un figlio”, lui ridendo preferì glissare. L’ipotesi di un altro pargolo non è nei suoi piani, disse il ministro, convinto che al momento appaiano meno difficili da affrontare i dossier governativi dei pannolini sporchi.