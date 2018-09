Giraffe nella neve, la foto che stupisce

Quando si pensa a una giraffa e all'Africa vengono in mente spazi verdi, colline ondulate e un sole accecante. Savana o giù di lì. Però se le vedi affondare in 25 centimetri di neve (assieme agli elefanti e alle antilopi) ti viene da pensare che clima è cambiato o perlomeno che la natura è bastarda. A che serve il collo allungato e la lingua di mezzo metro se non a mangiare le foglie degli alberi che questi animali trovano sulla loro strada? E se c'è la neve che mangiano le povere giraffe? Tranquilli, tutto (quasi) normale, il cambiamento climatico centra relativamente. Il problema è che il continente nero è molto grande (lo sappiamo bene) e non c'è solo il nord a regalarci interminabili anticicloni roventi.

Il Sudafrica, ad esempio, rispetto all'Europa ha stagioni invertite visto che si trova nell'emisfero sud e quindi durante il nostro inverno si registrano le temperature più elevate e viceversa in estate. Ora siamo all'inizio dell'inverno australe, fa fresco ma di solito la neve non scende. Detto questo, quella appena passata è stata una settimana memorabile nella provincia del Capo Occidentale con temperature talmente basse da permettere una nevicata clamorosa sulle aree della Matroosberg Reserve, di Cederberg e sulle Hex Rivers Mountains. Fronte freddo che ha portato neve anche sulle aree delle province del Capo Orientale e Settentrionale con alcuni animali selvaggi che si sono ritrovati a sperimentare un ambiente nuovo.

In effetti, tornando a bomba, vedere una giraffa nella neve può accadere solo in alcuni zoo metropolitani. In natura è uno spettacolo piuttosto raro. Ma non impossibile, come mostrano le immagini scattate (e subito diventate virali sul web) da Kitty Viljoen, che ha ritratto giraffe, elefanti e antilopi alle prese con un elemento naturale non proprio frequente per loro. Eppure - fanno sapere da 3Bmeteo - stiamo parlando di latitudini piuttosto basse, 30 gradi, un po' come se fossimo a Malta. Ma gli inverni australi a parità di latitudine sono più freddi dei nostri per la maggiore lontananza della Terra dal Sole, tant'è che la neve può fare la comparsa anche in zone insolite. Ma c'è davvero tanto di insolito in questa nevicata tardiva che ha interessato la provincia occidentale del Sud Africa. In questo periodo infatti siamo in primavera e le temperature dovrebbero aggirarsi sui 18 gradi di massima. E invece nell'arco di 24 ore la temperatura è precipitata fino a 0 gradi ed è arrivata tanta neve che ha imbiancato tutto fino a bassissima quota. Stupore oltre che tra le persone anche, e soprattutto, tra gli animali. Che a questo punto si augurano un inverno in controtendenza.