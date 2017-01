Goretex, lana e piumini, la moda è hi-tech

Lucia Serlenga

Firenze C'è ma non si vede. Ha garbo ma è graffiante. Esprime il futuro con eleganza impeccabile. La nuova tecnologia applicata alla moda maschile del prossimo inverno è silenziosa, soft, non invasiva, poco appariscente e custodita spesso all'interno dei capi. «C'è nell'aria la voglia di un bel cappotto, di un bel parka, di uno spolverino elegante. La mossa vincente è inserire il tecnico nel fashion» spiega infatti Enzo Fusco presentando nella nuova collezione Blauer Usa, la linea che si ispira al mondo della polizia americana ma prodotta e distribuita dall'azienda veneta FGF, proposte urbane estremamente performanti attraverso straordinari modelli dal perfetto aplomb come per esempio lo spolverino il poliestere a tre strati in un bellissimo tono di blu riscaldato da un piumino interno leggerissimo o il magnifico giaccone di shetland nelle seducenti sfumature del verde/blu con interno spalmato, nastrato e riscaldato da un piumino light. Anche il cappottino è indiscutibilmente essenziale: in morbido neoprene foderato di piumino sceglie un raffinato tono di beige ghiacciato.

«Stiamo coniugando l'hi-tech con il design e trasferendo la ricerca tecnologica nel mondo fashion» incalza Stefano Colombo direttore marketing di Colmar Originals spiegando come l'attenzione all'attività fisica, la cura del corpo, la sensibilità verso l'ambiente stiano cambiando le istanze dell'uomo contemporaneo in fatto di prodotti intelligenti, multi-uso e ecofriendly.

Come per esempio il cappotto doppiopetto o il parka in microfibra imbottita con ovatta termica mutuata dal mondo militare, caldissima performante e leggera. Quando si tratta di freddo, da Woolrich non ci sono dubbi: al top c'è l'iconica mountain jacket lanciata nel 1976 e ora realizzata in tessuti con performance termiche, water resistant e di alta traspirabilità. Vedi per esempio la versione in Goretex e quella storm system, tecnologie performanti applicate alle lane e alla lane e seta in una sinfonia di colori blu e grigio.

A questo punto è inevitabile chiedersi: nell'eterna lotta fra il cappotto nei bei tessuti della drapperia e il piumino di nylon che negli ultimi anni lo ha oscurato relegandolo in un cantuccio dell'armadio, vince ancora il secondo? Non è proprio così perché per esempio nella sorprendente collezione ADD, i cappotti e giubbotti più nuovi sono in classico tessuto di gusto british con microscopico pied-de-poule, con al loro interno un'anima di piumino, leggera e confortevole mentre il trench coat viene realizzato in softshell composto da flanella e micropile, tutto rigorosamente water repellent con cuciture nastrate e abbinato a un interno del classico piumino light che ha reso celebre la maison. Insomma la tecnologia c'è ma è volutamente discreta al punto che per esempio anche il poliestere usato per certi modelli esibisce ora un'incredibile mano cotoniera e la lana storm system rende speciale il giubbino con astuto cappuccio totalmente a scomparsa. Eleganza a prova di modernità.