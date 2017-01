Il governatore Rossi: "Renzi è solo un pokerista"

"Renzi si comporta come un pokerista disperato, che raddoppia la posta dopo ogni partita persa. Dopo le amministrative, dopo il 4 dicembre, dopo la sentenza sull' Italicum. Sempre una rivincita. Ricominciare a correre verso le urne è una scelta drammatica. Per il Pd e per il Paese" . A dirlo, con un'intervista a La Stampa, è Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana che già da vari mesi si è candidato a segretario del Pd.

"La legge che risulta dopo la sentenza della Consulta è inadeguata" , afferma, e spiega la sua proposta: "un'agenda al governo" , legge elettorale, congresso del Pd ed elezioni alla scadenza naturale della legislatura, nel 2018. Rossi si dice anche contrario al listone: "Dobbiamo puntare a ricostruire una coalizione di centrosinistra" ma no a un nuovo Ulivo o al ritorno della "Terza Via". "Perché parla al passato e al moderatismo in un orizzonte blairiano. Il mondo è cambiato, serve un riformismo radicale", spiega il governatore della Toscana. Sui suoi rapporti con Renzi, precisa: "Sono stato corretto e non ho verso di lui l'astio di alcuni compagni, peraltro refrattari all'autocritica", ma "io mi candido contro Renzi. Per tirare una riga sul renzismo. Con me segretario, lui non sarà mai più premier".