Governo, FdI: “Opposizione durissima in Parlamento e nelle piazze”

Netta opposizione al nascente governo Conte sia in Parlamento che nelle piazze. È questa la posizione espressa dal capogruppo in Senato di FdI, Luca Ciriani, al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte nella sala dei Busti della Camera.

"Abbiamo incontrato Conte e abbiamo ribadito che saremo nettamente all'opposizione, senza sconti alcuni. Inaccettabile che nasca solo per salvaguardare posizioni di potere e negare il voto ai cittadini. La nostra richiesta ribadita a Conte è quella di tornare al voto. Per questo faremo opposizione in Parlamento e nelle piazze". “

Questo governo è inaccettabile, in quanto si fonda su un'alleanza tra partiti che si sono combattuti fino all'altro giorno e per impedire il voto dei cittadini” , ha aggiunto Ciriani.

Parole dure sono state espresse anche da Tommaso Foti, il vicecapogruppo alla Camera ha aggiunto: "Abbiamo fatto presente al premier incaricato che è legittimo, da parte dell'opposizione di destra, ovvero di FdI, organizzare un'opposizione pubblica durante il voto di fiducia. La manifestazione è una forma legittima di protesta, senza bandiere politiche, aperta anche ai delusi del Pd e del M5s".

Il riferimento è alla manifestazione indetta dai vertici di Fdi davanti a Montecitorio il giorno in cui sarà votata la fiducia al nuovo Governo. Appuntamento che il deputato dem Miceli vede con il fumo negli occhi tanto che ha chiesto alla Questura di vietarla.