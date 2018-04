Governo M5s-Pd, Salvini sbotta: "Non è giusto, una presa in giro"

"Pd-5Stelle. Hanno perso in Italia, hanno perso in Molise, se ci date una mano straperderanno domenica in Fvg. Io non voglio vedere Renzi, Serracchiani o la Boschi al governo per i prossimi cinque anni. Non è giusto, non è normale, non è rispettoso". Matteo Salvini commenta così il mandato che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito al grillino Fico. "Bisogna rispettare sempre le indicazioni del Presidente ecc. ecc. ma farò di tutto perché non accada questa presa in giro", ha aggiunto il leghista. In mattinata Matteo Salvini ha commentato il risultato delle elezioni in Molise auspicando, nuovamente, una collaborazione fra centrodestra e pentastellati: "Centrodestra e 5 Stelle comincino a governare già da questa settimana. I risultati parlano chiaro. In Molise ha vinto il centrodestra nettamente, i 5 Stelle sono arrivati secondi. Smettano di dire io, io, io e mettiamoci a lavorare. Ma a guidare il governo siano i primi arrivati, ma non dico Salvini o morte".