Gran Sasso, bufera su Kyenge: "Solidarietà a migranti al gelo in Serbia"

"Migliaia di persone bloccate al gelo tra Grecia e Serbia in condizioni disperate nonostante l'impegno degli Stati Ue ad aiutare". Scriveva così ieri sera Cecile Kyenge su Twitter mentre in Abruzzo soffiava la bufera e il terremoto faceva ancora danni nel Centro Italia. Il messaggio di 140 caratteri non è piaciuto molto alla Rete che l'ha criticata per le scelta poco felice dei tempi.

"Si diverte a provocare e attirarsi i (giusti) improperi. Per poi dire "sporchi razzisti". Che tristezza", scrive Marco. E Lorenzo aggiunge: "Migliaia di persone al gelo anche nelle zone terremotate... Non importa andare fino in Grecia, basta fermarsi in Marche e Abruzzo". Con lo stesso tono anche Salvatore ha criticato l'eurodeputata del Pd: "Nemmeno per sbaglio un pensiero nei confronti dei molti italiani in serie difficoltà ai quali rubi il tuo lauto compenso, vattene!".

Il tweet della Kyenge si riferiva all'emergenza esplosa nei giorni scorsi per un gruppo di migranti costretti a fare la fila sotto la neve per ottenere un pasto. Molti di loro vivono in campi per migranti assolutamente non attrezzati, in edifici abbandonati, o addirittura all'aperto in strade piene di neve. In realtà intorno alle 12 del 18 gennaio, mentre si diffondevano le prime notizie del terremoto nel Centro italia, l'ex ministro dell'integrazione ha scritto un tweet dicendosi "preoccupata per le nuove scosse in Centro Italia con emergenza neve in corso. Intervenire subito e mettere in sicurezza le persone coinvolte". Poi più nulla. Tweet sul Burundi, immigrazione e solidarietà sociale. Intorno alle 18 di ieri quel post che ha scatenato l'ira degli utenti, i quali hanno accusato la Kyenge di parlare del gelo in Serbia e non quello in Abruzzo. Infine, meno di un ora fa, un messaggio anche per gli italiani: "Emergenza terremoto - scrive la Kyenge - l’Europa ci sia e risponda rapidamente consentendo un accesso accelerato al fondo di solidarietà UE". Ma la polemica non si placa: "Ops - scrive Alex - si è ricordata anche degli Italiani?".