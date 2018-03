Il grillino Di Battista va a votare ma sbaglia il seggio

C'era anche Alessandro Di Battista tra i politici che questa mattina hanno cominciato a presentarsi ai seggi, per esprimere la loro preferenza alle elezioni per il nuovo parlamento.

Il Dibba ha fatto il suo dovere di buon cittadino, presentandosi alle urne. Tutto bene? Non proprio. Il grillini si è infatti presentato al seggio sbagliato. Pronto per votare e attorniato dalla stampa, ha ricordato di avere appena cambiato residenza e spiegato che non gli è "arrivato il tagliandino" che lo informava su quale fosse il suo nuovo seggio. Di Battista, codazzo al seguito, si è così spostato verso quello giusto, da via Taverna a Roma alla scuola di Vallombrosa.

"Colpa del Comune? Della Raggi? La battuta ci sta…", gli hanno imboccato i giornalisti presenti. Ma lui non è stato allo scherzo: "No, le battute non ci stanno durante il silenzio elettorale".

In mattinata hanno già votato anche il Presidente Mattarella e il premier Gentiloni, seguiti dal leader Pd Matteo Renzi e da Silvio Berlusconi.