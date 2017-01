Grillo ai media: #Chiedeteciscusa, Mentana: "Fatelo voi con Ilaria Capua"

"Caro Beppe Grillo, ho visto che rilanci con le accuse "ai media", e col perentorio invito #ChiedeteciScusa. Nella vita di errori se ne fanno tanti, e chiedere scusa è doveroso per chi svolge un ruolo di servizio. Quando ho sbagliato mi sono sempre scusato, e non mi formalizzo se a segnalarmi un errore è una parte politica. Quindi fallo pure senza problemi. Aspetto con pazienza" . Così Enrico Mentana risponde al leader del Movimento Cinquestelle che dal suo blog invitava i media a "chiedere umilmente scusa per la balla propinata e di dare alla verità la stessa evidenza che è stata data alla falsità".

I precedenti tra Grillo e Mentana sono ormai noti. Il primo, nei giorni scorsi, ha invocato i tribunali popolari per giudicare l'operato dei media, il secondo ha minacciato di querelarlo per aver inserito il logo de La7 in quel post in cui definiva i media italiani "fabbricatori di notizie false" . Ora Grillo spiega che lui non ha mai pensato a dei tribunali popolari per tarpare le ali al giornalismo ma a una giuria popolare per pretendere le scuse formali dai giornalisti che sbagliano. Un'idea che Mentana prende molto seriamente e,poi, chiedendo ai Cinquestelle di fare ammenda sul caso di Ilaria Capua "una signora che illustra il nostro paese e che è stata infamata ingiustamente da giornalisti e da parlamentari suoi colleghi, e segnatamente dagli eletti m5s". "Chiunque voglia - conclude Mentana - può trovare sul web tutta la sua storia, se interessato. Che ne dici, Beppe, vuoi dare il buon esempio, senza bisogno di tweet, post e hashtag #ChiedeteleScusa? Grazie"