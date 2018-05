Grillo apre la scatola di tonno: "Basta, avete rotto il c..."

Mentre l'Italia resta in attesa che Movimento 5 Stelle e Lega trovino un accordo per il governo, Beppe Grillo dà la sua ricetta. In modo un po' sibillino, ma con un finale degno dei suoi spettacoli: "Ci avete rotto il cazzo"

Sul suo blog il guru pentastellato posta la "ricetta a 5 Stelle". Si parte aprendo una scatola di tonno, citazione della metafora con cui i grillini avevano accolto le prime elezioni in Parlamento. "Recupero l'olio, che va messo in un piatto grande e poi rimesso in uno piccolo, mi raccomando, è importante", dice Grillo, "Poi con una piccola forchetta si rovescia il tonno, quasi senza olio, poi prendete una schiacciatina toscana e la rompete in piccoli dadini, tutti uguali... Se devono essere tutti uguali devono essere piccoli, e questo è importante quando poi li servite a tavola. Mettete una foglia di insalata per guarnire e gestite il piatto anche dal punto di vista visivo. Tonno con schiacciatina, ci avete rotto il cazzo".

A chi si rivolge? Qualcuo tra i commenti di Facebook azzarda l'interpretazione delle "allegorie" grilline: "Apriamo la scatoletta di tonno (parlamento), leviamo l'olio (mazzette e farabutti vari), prendiamo la schiacciatina (il nostro programma) mescoliamo BENE,una sferzatina di verde (lega) et voilà, come hai detto te "avete rotto il...". Sarà questo il messaggio?