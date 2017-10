Grillo e la bestemmia poi cancellata dal blog

"Dio c...". È la bestemmia apparsa per qualche minuto in un post di Beppe Grillo intitolato - ironia della sorte - "Grazie a tutti, e forse anche a Dio".

Il "garante" del Movimento Cinque Stelle si è scagliato questa mattina contro il "miracolo italiano che si pensava appartenere oramai solo ad una azzardata e folle speranza": quello che ha portato a "forze politiche da sempre avverse" a votare compatte il Rosatellum, "concentrando tutti i loro sforzi e le loro capacità di mediazione, per raggiungere un obiettivo primario e realizzare la volontà dei cittadini".

Ma tra una frase è un'altra, Grillo si è lasciato sfuggire una bestemmia tra parentesi (guarda la foto).

Bestemmia - tra l'altro - riportata anche dalle agenzie di stampa che hanno citato per intero l'intervento sul blog. Amplificando parole pubblicate probabilmente per errore sul portale e immediatamente rimosse.