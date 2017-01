Grillo esalta il Capodanno del M5s, ma usa una foto del 2015

Sembra che militanti ed esponenti M5s abbiano dato vita ad una gara di gaffes. Un giorno ci sveleranno che era così, che erano impegnati in un concorso a premi per la figuraccia migliore.

Ci fu Virginia Raggi che gridava al complotto dei frigoriferi; ci fu la sezione livornese del MoVimento che scambiava le foto della piazza piddina per il Sì con quella torinese (e grillina) per il No; ci fu lo staff del sindaco di Roma che postava su Facebook l'immagine di un concerto di David Guetta in Romania (suscitando peraltro le ire del fotografo di Transilvan Art.

Ora è Beppe Grillo che si mette in coda e già conquista la palma di primo gaffeur stellato del 2017. Celebrando il "fantastico Capodanno di Roma" organizzato - ca va sans dire - dalla sindaca M5s Virginia Raggi, il leader del MoVimento pubblica una bella foto delle celebrazioni del 2015, orchestrate dal vituperato sindaco Ignazio Marino.

L'errore non è sfuggito ad un utente di Twitter, Daniele Cinà, lesto a sottolineare la disattenzione grillina. Certo, qualcuno fra i più accesi sostenitori di Grillo fa notare che l'immagine "sbagliata" è stata usata solo sulla pagina Facebook personale del comico. Ma a quasi ventiquattr'ore dalla pubblicazione, la foto della Raggi compare ancora abbinata ai fuochi d'artificio di Marino.