Grillo a Farage: "Nostre strade si dividono"

Dopo la votazione online che ha dato il via libera al passaggio ad Alde del M5S nell'europarlamento, arriva il momento dei saluti. Beppe Grillo sul suo blog augura ogni bene a Nigel Farage, ex leader dell'Ukip. "Caro Nigel - scrive - le nostre strade si sono divise. Tu hai ottenuto la vittoria della battaglia principale di Ukip: l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Un risultato epocale che non sarebbe mai arrivato senza la tua leadership. E sono felice che sia arrivato tramite un referendum, massima espressione della volontà popolare. Il Movimento 5 Stelle invece la sua battaglia deve ancora vincerla e abbiamo valutato di andare in un altro gruppo politico in Parlamento Europeo perchè riteniamo di poter affrontare con più concentrazione entrambi, noi e voi, le prossime sfide".

"Ti auguro il meglio - prosegue Grillo - e spero che le nostre strade si incrocino ancora, magari quando sarai ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti, come ha auspicato il presidente eletto Trump. Questo mondo riusciremo a cambiarlo. Con affetto e stima".