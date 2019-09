Grillo striglia Di Maio: "Basta punti alla Standa ​è bello cambiare le cose"

"Mai dire mai Beppe" . È la risposta del leader del Pd Nicola Zingaretti al messaggio lanciato da Beppe Grillo, volto a far cogliere l'occasione di un goveno che unisce Movimento 5 Stelle e Partito Democratico.

Caro @beppe_grillo, mai dire mai nella vita. Cambiamo tutto e rispettiamoci gli uni con gli altri — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) 31 agosto 2019

" Pur dal suo ottusismo, Zinga rispondeva a una delle tre teste che parlavano nel messaggio ", scrive il guro dei pentastellati in una lettera sul Fatto Quotidiano. Tre teste: " una rivolta a Luigi ", il leader dei grillini. E qui arriva un'altra tirata d'orecchie per Di Maio, da parte di quella delle tre menti di Grillo che è "incazzata e ancora stupefatta per l'incapacità di cogliere il bello intrinseco nel poter cambiare le cose. Con i punti che raddoppiano come alla Standa ".

L'altra testa, invece è quella che si scaglia al popolo di tutto il mondo, " che sa soltanto spettegolare malignamente, trattenuto della serra mediatica ". Infine, la terza mente, " incorporava la stanchezza di Conte" , che paradossalmente è affaticato, pur essendo il solo a possedere una casa dove andare e " un filo conduttore interiore ". Giuseppe Conte, a detta di Grillo è "una persona eccezionale perché capace di rimanere normale: non sono tantissimi ".