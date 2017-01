Come guadagnare con i tassi a zero

Il 2016 si è chiuso con il tutto esaurito nei collocamenti dei Titoli di Stato italiani. Nelll'ultima asta dello scorso anno il Tesoro, in particolare, è riuscito non soltanto a vendere tutti i 6,5 miliardi di euro di Bot a sei mesi offerti, ma anche a spuntare tassi di interesse al nuovo minimo storico: il rendimento medio dei buoni è infatti sceso al -0,317% (rispetto al -0,199% dell'asta di novembre), cancellando il precedente minimo storico (-0,295%) fissato a ottobre. Tuttavia, se il buon esito del collocamento è una buona notizia per lo Stato non si può dire altrettanto per gli investitori. Soprattutto per i piccoli risparmiatori abituati a sottoscrivere i Bot quando offrivano rendimenti decenti e senza (quasi) nessun rischio. Basti pensare che in questa asta avrebbero dovuto versare 10mila euro per acquistare i Bot semestrali per poi ricevere a giugno 2017 solo 9.984 euro.

Per questi investitori alla ricerca di rendimento non esistono alternative semplici perché in questo contesto tutte le fonti di reddito (non soltanto le obbligazioni ma anche le azioni) hanno ridotto la loro portata rispetto alle media degli ultimi 20 anni. Questo significa che è necessario allestire portafogli diversificati ed efficienti per puntare a rendimenti positivi senza tuttavia esporsi a rischi eccessivi. Ecco allora quattro soluzioni per impiegare i nostri risparmi nei prossimi 12 mesi, con l'obiettivo di conseguire rendimenti positivi a fronte di diversi gradi di rischio.