"Guardate che carica…". Polemica su post Salvini contro sardina, che lo querela

"Guardate la carica e la grinta che avevano pesciolini e sinistri poco fa a San Pietro in Casale. Se pensano di fermarci così... abbiamo già vinto!" . Matteo Salvini ha così commentato il video – rilanciato dai propri profili social – di una sardina che si impappina sul palco durante un comizio a San Pietro in Casale, in provincia di Bologna.

Il giovane protagonista del filmato e protagonista del flash mob "ittico" organizzato in provincia di Bologna è il 21enne Sergio Echamanov, 21 anni, che di lavoro fa il rappresentante porta a porta. Mentre parla, come può capitare, perde il filo, incespica nelle parole e va nel pallone.

Ovviamente La Repubblica ha colto la palla al balzo per attaccare frontalmente e in modo pretestuoso il segretario del Carroccio, scrivendo "Salvini ridicolizza un ragazzo dislessico sul palco delle sardine”. Rep scrive che il commento dell’ex titolare del Viminale è “sprezzante" . E ancora: "E giù commenti carichi di astio, anche contro le donne riprese nel video che scandiscono 'San Pietro non si lega'" . Ma non è tutto: "La gogna travolge la giovane Sardina che ora rischia di perdere il lavoro, denuncia il movimento pensando a quanto potrebbe diventare difficile vendere prodotti presentandosi nelle case una volta che sei stato esposto nei social. Un post barbaro, ora basta" .

Il ragazzo di 21anni, avvicinatosi al movimento delle sardine in quel di Ferrara, ha voluto così replicare al numero uno della Lega: "Mi sento orgoglioso del mio imbarazzo, non avevo preparato nulla, nemmeno il discorso, perché volevo essere me stesso. Sono Dsa (disturbi specifici di apprendimento, ndr) e ne sono orgoglioso: talvolta hai difficoltà nelle esposizioni, ma stavolta c'entra poco, in realtà non ero preparato a parlare in quel momento, ha giocato più l'emozione. Credo in una politica che non brutalizzi l'umano, ma che renda libero ogni essere umano di essere ciò che è" .

Poi, l'affondo finale con l'annuncio della querela nei confronti di Matteo Salvini: "So cosa vuol dire essere presi di mira, io sono gay e alle superiori ero oggetto di bullismo. Ora sono un uomo forte, Salvini non mi ferisce. Ma partirà una querela nei suoi confronti" .