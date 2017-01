"I giovani sono una delusione". È polemica sulle parole di Prodi

"Leggo con sconcerto a pagina 10 del Corriere della Sera, avrei detto che i giovani deludono sempre. Non solo non l'ho mai detto, ma non l'ho mai pensato. Nella mia vita mi sarà capitato di dire cose inappropriate, ma non certo questo" . Romano Prodi è finito al centro di una accesissima polemica per un articolo di Monica Guerzoni sul Corriere della Sera. A fare infuriare i più sono state le parole del Professore sui giovani: "Deludono sempre" . Parole che hanno subito scatenato l'ira di molti che hanno chiesto immediate scuse dall'ex premier

Ieri sera Prodi si trovava nella sede della Società Dante Alighieri per presentare, con Marco Damilano e Andrea Riccardi, il saggio dello storico Agostino Giovagnoli (guarda il video). "Se a Roma mi accolgono come il messia vuol dire che il Paese è messo male... Io federatore del centrosinistra? Bisogna avere il senso del tempo e io ho quasi 78 anni" , ha detto allontanando l'ipotesi ventilata da alcuni dem di un suo possibile ritorno in campo per riesumare l'Ulivo. "Queste cose - ha puntualizzato - devono farle i giovani" . Poi la stoccata: "I giovani deludono sempre" .