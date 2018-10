"I musulmani comprano chiese ma poi pretendono cibo gratis"

La Lega pressa le comunità islamiche, soprattutto dopo la recente proposta di acquisto di una chiesa di Bergamo acquistata per 400mila euro dall'Associazione Musulmani. Proprio i soldi che finiscono nelle mani delle varie comunità del Belpaese sono nel mirino del partito di Matteo Salvini. Non a caso, Guido Guidesi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha proposto un disegno di legge per bloccare i finanziamenti dall'estero. Secondo le stime, infatti, ammonterebbero "a diciotto milioni di euro all' anno i finanziamenti per la costruzione in Italia di moschee e luoghi di preghiera e culto, autorizzati o meno, provenienti dall' estero, in particolare dal Qatar, dall' Arabia Saudita e dalla Turchia".

Sulla vicenda dell'edificio venduto agli islamici è intervenuto anche l'onorevole Paolo Grimoldi: " La vicenda della chiesa di Bergamo acquistata per 400 mila euro dalla locale Associazione Musulmani rappresenta l'ennesima conferma che le comunità islamiche locali, soprattutto in Lombardia, dispongono di ingenti risorse economiche per acquistare o ristrutturare i propri edifici di culto. Lo abbiamo visto anche a Milano, a Sesto San Giovanni, anche a Bergamo. E come al solito ci domandiamo se tutt'e queste risorse arrivino dalle solite ONG o finanziarie del Qatar e dell'Arabia sospettate di essere vicine all'estremismo islamico e alle sue derive terroristiche ".