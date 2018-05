I "pizzini" di Renzi a Salvini

Matteo Renzi non ce la fa a stare dietro le quinte. Il protagonismo dell'ex segretario democratico si è visto quando è tornato in tv ribaltando il tavolo delle trattative col Movimento 5 Stelle.

Con una semplice mossa è riuscito nel suo intento: costringere all'angolo Di Maio, che fino all'ultimo ha, se non creduto, almeno sperato in un accordo col Pd. E così da un lato ha costretto i grillini a uscire allo scoperto evocando già lo spettro delle nuove elezioni e dall'altro ha ricordato a pochi giorni dalla nuova direzione del partito che è ancora lui a fare il bello e il cattivo tempo. Con numeri, tra l'altro, che non ammettono dubbi. Quasi la metà dei componenti della direzione (103 su 214), infatti, sono renziani puri.

Ha ancora le sue truppe e vuole essere lui a indirizzarle. E la strada maestra sembrerebbe quella di un governo tecnico-istituzionale per realizzare una serie di riforme per il paese.

Per fare ciò, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, Renzi avrebbe inviato una serie di "pizzini" a Matteo Salvini per cercare una sorta di dialogo di cui però non trapela nulla. E non è neanche detto che possa andare in porto visto che il leader della Lega ha sempre criticato le politiche renziane del Pd.