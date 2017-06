I vaccini saranno obbligatori anche per i bambini stranieri

L'obbligo di vaccinazione riguarda tutti i bambini. Anche gli stranieri. Il ministero della Salute ha emanato la circolare con le prime indicazioni operative alle Regioni che dovranno applicare concretamente il decreto che impone 12 vaccinazioni per accedere alla frequenza scolastica. Obbligo che implica la gratuità per tutti. Nella circolare si puntualizza infatti che la profilassi «riguarda altresì i minori stranieri non accompagnati, vale a dire i minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell'Unione Europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili. Per essi è infatti prevista l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno».

Previsto anche «Il recupero dei non vaccinati o dei vaccinati parzialmente». Saranno le Asl di riferimento a doversene occupare verificando eventuali inadempienze. I sanitari dovranno avviare dei percorsi personalizzati valutando vaccini e numero di dosi già somministrati, età del minore, numero di dosi necessarie a completare ciascun ciclo a seconda dell'età tenendo conto di condizioni cliniche particolari che richiedano un rinvio.