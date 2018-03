Le imprese ai partiti: «Puntare sulla ricerca»

Roma Le imprese del Lazio presentano la loro ricetta per fare ripartire la regione ai candidati presidenti di tutti i partiti. Ieri si è tenuto l'incontro con gli associati di Unindustria, articolazione regionale di Confindustria. L'occasione per fare il punto della situazione anche con i partiti che si contendono il governo della regione. Il presidente Filippo Tortoriello (nella foto) ha presentato ai candidati un manifesto per il governo regionale, intitolato «Obiettivo competitività».

Il fine è «costruire una crescita solida, inclusiva e sostenibile», puntando su cinque pilastri: «Ricerca, competenze, impresa, territorio, Europa». Fondamentale puntare sulle università della regione, a patto che si creino opportunità per trasferire le conoscenze dalla ricerca al sistema produttivo. Poi guardare al futuro. Al momento, osserva l'Unione degli imprenditori del Lazio, non esistono percorsi di formazione per le professioni che emergeranno da qui al 2030.

Le imprese daranno il loro contributo, ma la pubblica amministrazione deve fare molto. Anche quest'anno Unindustria punta il dito sulle infrastrutture fisiche e tecnologiche del Lazio che gli imprenditori considerano «inadeguate».

Dalle tabelle comprese nel manifesto, emergono altre lacune della regione. Nel Lazio ci sono 12 atenei, 18 organismi di ricerca e 5 parchi scientifici e tecnologici. La spesa per la ricerca e lo Sviluppo è ferma a 2,9 miliardi contro i 4,5 della Lombardia. I brevetti prodotti dal Lazio sono 207 su 3.600 nazionali.

Per quanto riguarda le scuole, pochi gli istituti tecnici. In tutto sette contro i 18 della Lombardia, per 635 iscritti, contro i 2.082 della Lombardia.

Poi un dato nazionale, che dà l'idea del gap che ci divide dai paesi europei. La quota delle forze lavoro con competenze digitali elevate in Italia è del 29%, percentuale più bassa dell'Ue. Per questo le imprese del Lazio puntano sulla formazione. Come del resto Confindustria, con le richieste alla politica illustrate nel corso delle Assise Generali di Verona.