Incendio nello zoo di Londra, la vittima è un tapiro

Il Tapiro è defunto, non quello d'oro di Striscia, «premio» indecoroso a volte ambito da Vip in declino più spesso odiato da chi invece conta. Ma quello è solo un pupazzo. Un simbolo, chissà perché di vergogna. «Misha», 9 anni, oritteropo, brutto nome per definire questo animale decisamente poco bello - sorta di maiale con la proboscide, ma in realtà imparentato con cavalli e rinoceronti- era un essere vivente ed è rimasto ucciso nell'incendio che ieri ha seminato il panico nello zoo di Londra, il più antico del mondo, fondato nel 1828 per l'osservazione scientifica degli animali.

Erano le sette della mattina, i vigili del fuoco ci hanno messo tre ore per domare le fiamme all'interno di Regent's Park. Gli umani si sono salvati, erano sei persone dello staff: per loro solo intossicazione da fumi. È bastato medicarli sul posto.

L'oritteropo morto nell'incendio aveva nove anni e non potrà riprodursi in «cartapesta»: si trattava di un animale originario dell'Africa subsahariana, noto anche con il nome afrikaans di «aardvark».

L'incendio, divampato per cause ancora ignote, sarebbe partito dall'«Adventure café» dello zoo con annesso gift shop, che si trova vicino all'area in cui i bambini possono interagire con gli animali. Il caffè e il negozio sono praticamente andati distrutti, ha riferito il portavoce dei vigili del fuoco, Clive Robinson. Sul posto sono arrivati 72 pompieri e dieci autopompe che hanno lavorato tre ore prima di riuscire a domare l'incendio, mentre il personale dello zoo era impegnato a salvare gli altri animali cercando di evitare che il fuoco si propagasse ai vari recinti. Il giardino zoologico rimarrà chiuso fino a nuovo ordine (ma si spera che già domani almeno in parte possa essere riaperto) con gran delusione dei molti bambini che speravano di visitarlo durante le feste natalizie. Le fiamme hanno successivamente colpito anche il caffè e il negozio di souvenir, nei pressi dell'area dove sono custoditi alcuni cuccioli di capra, pecora, asino, lama, maiali e oritteropo. Quattro manguste risultano disperse, ma la speranza stavolta è che siano riuscite a scappare.

Situato all'interno di Regent's park, lo zoo di Londra è stato aperto nel 1846 su un terreno di un ettaro e mezzo. Al momento vi sono ospitati 20.166 animali.