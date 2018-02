Incertezza spoglio: "Risultati entro le 2". Ma si rischia il caos

Il sondaggista Fabrizio Masia si dice ottimista ma lo spoglio delle schede rischia di finire nel caos. Il motivo? Un sistema elettorale complesso e farraginoso che induce in errore. E saranno tantissime le contestazioni. «Quando si saprà qualcosa di più sicuro sui risultati elettorali di domenica? Per il Senato entro le 2 del mattino e per la Camera intorno alle 5», assicura Fabrizio Masia, che ieri è stato ospite di «Un Giorno da Pecora», il programma di Rai Radio1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. È vero che i sondaggi potrebbero influenzare il voto se fossero pubblicati anche a ridosso delle elezioni? «Si, perché gli indecisi potrebbero vedere le tendenze di voto e scegliere in funzione di quelli additati come probabili vincitori. È più facile scegliere una squadra vincente che una perdente». Si vota per chi vince, quindi... «Sì, è sempre stato così...». Nel suo ultimo sondaggio il M5s era il primo partito, davanti al Pd. Oggi le cose sono cambiate? «Si, qualcosa è cambiato... Questa cosa potrebbe contare qualcosa domenica». Lei è convinto di sapere già quali saranno i risultati? «Si, all'80%».