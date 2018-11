"Incompetente, ma a che titolo parli?". ​Da Monti insulti choc a Salvini

Mario Monti non molla la presa. E strepita: "Quello è un incompetente" . Nonostante l'Italia stia ancora pagando i danni fatti dal suo governo, l'ex premier (oggi senatore a vita grazie all'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano) è tornato ad attaccare il governo Conte e a prendersela in particolar modo con Matteo Salvini accusandolo di avere una "vocazione autocratica" . "A che titolo - attacca poi - Salvini parla a nome dell'Italia?" .

"Si pone un problema su chi decide la collocazione italiana nello scacchiere internazionale- ha detto Monti a Studio24 su Rai News24 - chi ha deciso di allearci ai Paesi di Visegrad, chi ha deciso che l'Italia si trova più a proprio agio a Mosca che in Europa?" . Secondo l'ex presidente del Consiglio, durante la cui legislatura sono state attuate le riforme più dure imposte dall'Unione europea, con le dichiarazioni fatte a Mosca e con la manifestazione indetta a Roma Salvini "esprime le posizioni di più alto profilo dell'Italia in Europa e nel mondo" . "In termini tecnico-giuridici, e forse anche contenutistici - incalza - lui (Salvini, ndr) è incompetente, perché a termini costituzionali è il presidente del Consiglio ad avere la responsabilità della politica generale del governo. Bisogna che ci sia chiarezza su chi parla per il Paese" . Durante il suo intervento a Rai News24 l'ex premier ha anche accusato il ministro dell'Interno di avere una "vocazione autocratica" che "fa l'interesse suo e del suo partito e non degli italiani" . Secondo Monti, infatti, "né Mosca né Washington" dovrebbero "intervenire nelle questioni italiane". "Solo l'Unione europea, come organismo sovranazionale, può farlo" .