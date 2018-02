Incontro Berlusconi-Salvini dalla Annunziata

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si sono incrociati per circa dieci minuti a "In Mezz'Ora" di Lucia Annunziata su Rai Tre. Di fatto il leader di Forza Italia e il leader della Lega hanno scambiato qualche battuta in tv. Il Cavaliere parlando di Salvini ha detto: "Non ne ha di mattane. A volte ama il paradosso e ama essere pirotecnico, ma è un complimento". Poi rivolgendosi direttamente a Salvini il Cav ha elogiato il suo intervento: "Hai espresso con grande chiarezza posizioni che sono comuni. Approfitto per dire che non ho mai parlato di condono: ho detto semplicemente che quando si tratta di abbattere case bisogna vedere chi ci vive dentro, se famiglie con figli piccoli".



Poi il leader di Forza Italia ha anche parlato dei fatti di Macerata e ha commentato la manifestazione antifascista di ieri: "Sono sulla linea di Salvini, il fascismo è morto e sepolto, il gesto è stato di uno squilibrato. In Italia per colpa dei governi della sinistra non è stato fatto un controllo dell'immigrazione". E a questo punto è intervenuto anche Salvini: "È molto di più quello che ci unisce che quello che ci divide. Ora c'è da risistemare l'Italia". Il Cav ha poi concluso così il suo intervento: "Noi abbiamo firmato un programma pensato, discusso e approfondito, poi siamo una coalizione e se avessimo le stesse idee saremmo un unico partito. Sui punti su cui non siamo d'accordo troveremo una sintesi. Sono sicuro che troveremo una soluzione".