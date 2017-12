Incubo Corea del Nord. Anticorpi dell'antrace nel sangue del disertore

Nuove pesanti sanzioni mirate degli Stati Uniti con l'obiettivo di costringere la Corea del Nord a rinunciare al suo programma nucleare militare, e la Russia reagisce: da una parte accusa Washington di «intollerabili retorica aggressiva», dall'altra rilancia la sua proposta di offrirsi come mediatrice tra i due contendenti. Ieri il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha detto per telefono al collega americano Rex Tillerson che è necessario «passare velocemente dal linguaggio delle sanzioni a un nuovo percorso di negoziati con Pyongyang». Il Dipartimento di Stato Usa ha replicato di essere «sempre pronto a colloqui con la Corea del Nord, ma che spetta a Kim Jong-un «perseguire azioni sincere e significative verso la denuclearizzazione e astenersi da ulteriori provocazioni».

Ma la notizia del giorno in tema di Corea è un'altra. Scrive infatti il quotidiano inglese Daily Telegraph che uno dei soldati nordcoreani che quest'anno hanno disertato verso il Sud (si tratterebbe di Oh Chang Song, sopravvissuto a quattro colpi sparatigli contro dalle guardie di confine del suo stesso Paese) ha informato le autorità di Seul di avere nel suo sangue gli anticorpi di un'infezione mortale, l'antrace. La notizia è molto inquietante, perché la presenza di quegli anticorpi significa che il militare era stato esposto oppure vaccinato per l'antrace, il che confermerebbe le informazioni secondo cui il regime di Pyongyang ha da tempo sviluppato un programma (anche questo illegale e criminale) per la guerra batteriologica.

L'antrace, conosciuto anche come carbonchio, è una grave infezione causata dal batterio Bacillus anthracis: colpisce la pelle, l'apparato digestivo e i polmoni e molte delle sue varianti sono letali. Infetta solitamente animali erbivori come bovini, ovini, caprini, equini ma può trasmettersi anche all'uomo per contatto con animali infetti. La malattia non risulta trasmissibile da uomo a uomo, ma la diffusione delle spore dell'antrace può provocare epidemie per via cutanea o respiratoria.

Non essendo diffusa la vaccinazione contro questa malattia, la sua pericolosità è elevatissima. In particolare, sebbene a Seul siano consapevoli che il minaccioso vicino del Nord sia all'opera per combattere una guerra batteriologica, le forze armate del Sud non avrebbero ancora provveduto a vaccinare i propri uomini contro l'antrace, e sembra improbabile che siano in grado di assicurare una valida copertura prima di un paio d'anni. Questo perché le varianti della malattia sono molto numerose, e inoltre perché si teme che un uso su larga scala del vaccino possa facilitare lo sviluppo di forme resistenti agli antibiotici. Nel 2001 batteri dell'antrace furono utilizzati per infettare via lettera politici e giornalisti americani: 17 persone si ammalarono e cinque di loro morirono.

Quella dell'antrace non è l'unica notizia di questo tipo proveniente in questi giorni dalla Corea del Nord. Il governo di Seul informa infatti che sono almeno quattro i fuggitivi nordcoreani arrivati nel Sud che mostrano i segni dell'esposizione a radiazioni. Non è stato possibile determinare con certezza se si tratti di radiazioni collegate agli esperimenti nucleari condotti dal regime di Pyongyang, ma è un fatto che i quattro provengono dalla contea di Kilju, dove si trova il sito atomico di Punggye-Ri utilizzato per i test nucleari sotterranei. I quattro nordcoreani risultano tutti irradiati tra il maggio 2009 e l'ottobre 2013, dunque prima dei test più recenti.