Intercettazioni, sì del Cdm alla riforma: entrerà in vigore tra 6 mesi

Il Consiglio dei ministri che ha varato definitivamente il decreto legislativo che riforma il sistema delle intercettazioni. "Abbiamo un Paese che utilizza le intercettazioni per contrastare la criminalità e non per alimentare pettegolezzi o distruggere la reputazione di persone che non sono sottoposte a procedimenti penali" , ha dichiarato il ministro della Giustzia, Andrea Orlando.

I punti centrali del provvedimento entreranno in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione a gennaio.

"Ora abbiamo un quadro più chiaro delle conversazioni che vanno tolte dai fascicoli perché non hanno rilevanza penale e vanno distrutte. Ci sono inoltre una serie di responsabilità riferite ai capi degli uffici in ordine alla custodia e alla distruzione di ciò che è penalmente rilevante", ha aggiunto Orlando.

"Senza restringere, anzi autorizzando addirittura a intercettare in modo più agevole per i reati contro la P.a., introduciamo una serie di vincoli e di divieti che impediscono di utilizzarli come strumenti di diffusione di notizie improprie che ledono la personalità di soggetti non coinvolti nelle indagini" , ha concluso il ministro.

Le novità

Mai più trascrizioni di intercettazioni irrilevanti per le indagini; regole per l'utilizzo dei virus-spia come il Trojan; solo "brani essenziali" e quando "è necessario" nelle ordinanze di custodia cautelare; un nuovo reato nel codice penale: la "diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente", punito con la reclusione fino a 4 anni, accesso legittimo dei giornalisti alle ordinanze del gip, una volta che le parti ne hanno avuto copia. Questi i punti essenziali della nuova legge sulle intercettazioni.