Investire su Trump in quattro mosse

Ieri abbiamo indicato i quattro «ingredienti» per guadagnare in Borsa sfruttando la «ricetta» economica di Donald Trump: il dollaro, i Titoli di Stato Usa, le azioni delle piccole e medie imprese quotate a Wall Street e quelle dei gruppi italiani più attivi in America. Ora invece vediamo gli strumenti e le scelte - Etf, Fondi, consulenza e piani di accumulo (Pac) - più indicati per approcciare le singole asset class scelte. Perché, un po' come avviene a tavola, anche in Borsa ogni «pietanza» finanziaria ha la sua «posata». Perché solo così si potrà cercare di cogliere al meglio le diverse occasioni di investimento che creerà The Donald. A partire dall'opportunità di fare un'altra scommessa sul dollaro, atteso in ulteriore apprezzamento sull'euro fino forse a raggiungere la parità, o sui Treasury Usa, cui si aggiungono le ricadute sulle società quotate americane e italiane del rilancio della produzione made in Usa. Vi consigliamo Etf, fondi attivi, Pac e la carta della consulenza, perché un conto è individuare quali appaiono i segmenti più promettenti, un altro amalgamare al meglio gli ingredienti e soprattutto cogliere il momento giusto di comprare e vendere. Evitando l'emotività.