Italia zavorrata dalle stangate sulla casa

L'Italia è penultima, fra i Paesi Ocse, sia nella classifica sulla competitività del sistema tributario nel suo complesso sia nella speciale graduatoria relativa alle tasse sulla proprietà. È quanto segnala Confedilizia, l'associazione dei proprietari immobiliari, citando l'International tax competitiveness index del 2016 stilato dalla statunitense Tax Foundation che analizza i trentacinque differenti sistemi fiscali dei Paesi Ocse misurandone, appunto, la competitività. I parametri di valutazione sono diversi riguardano la tassazione delle imprese, delle persone fisiche, dei consumi, della proprietà e dei redditi prodotti all'estero.

Nella classifica generale, riguardante la competitività del sistema fiscale nel suo insieme, l'Italia è collocata al 34simo posto, confermando la posizione dell'anno precedente. Il nostro Paese è penultimo in graduatoria anche nella speciale classifica riguardante le property taxes, ossia la tassazione del patrimonio immobiliare. Il risultato non sorprende, considerato che nel 2016 il Fisco ha incamerato 22 miliardi da Imu e Tasi, un dato consistente nonostante le agevolazioni concesse alla prima casa e che soprattutto fa risaltare ancor di più il confronto con il 2008 quando la sola Ici determinava un gettito di «soli» 9 miliardi. L'incremento del 145% circa in otto anni fa sì che l'Italia guadagni questa posizione poco commendevole.

«La maggior parte delle imposte patrimoniali - si legge nel rapporto del think tank statunitense - aumenta le distorsioni economiche e ha effetti di lungo periodo negativi sull'economia e sulla sua produttività». Secondo il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, «l'ipertassazione patrimoniale sugli immobili ha soprattutto fatto crollare il valore degli immobili e, con esso, è stato distrutto il risparmio di intere fasce di popolazione». Spaziani, pertanto, sollecita la classe dirigente italiana ad «aprire gli occhi» facendo propria la proposta di Tax Foundation: rendere deducibili dal reddito le imposte patrimoniali.