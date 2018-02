"Gli italiani credono in me nonostante le fake news"

Silvio Berlusconi si rimette in pista e scaccia via le voci su un suo presunto malore dovuto a stress da campagna elettorale. Già mercoledì sera aveva telefonato in diretta a Matrix, il programma di Nicola Porro su Canale 5, rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute. Ieri, in collegamento con Radio Radio, l'ulteriore conferma di essere pronto a ripartire. «Sto bene, ho solo passato giornate molto impegnative, direi dolorose per la formazione delle liste, dolorose per le tante esclusioni che abbiamo dovuto fare purtroppo e che francamente mi hanno molto stressato. Però sto bene». Un riposo che ha scatenato le più disparate ricostruzioni, comprese quella di una presunta sfuriata di Marina Berlusconi per l'eccessivo numero di impegni che i collaboratori più stretti gli avrebbero proposto in campagna elettorale. Una ricostruzione smentita decisamente da un portavoce della presidente Fininvest e Mondadori. «Nessuna sfuriata. Anzi, da parte di Marina Berlusconi ci sono la massima stima e il più totale apprezzamento per il lavoro svolto dalle persone che più da vicino oggi stanno seguendo il padre nella sua attività».

Chiuso il «caso» il presidente di Forza Italia torna a rilanciare la sua idea di rivoluzione fiscale. La flat tax? «Uno strumento di straordinaria efficacia per far ripartire la crescita come è successo con Kennedy e Reagan. Questo dimostra che un forte taglio della pressione fiscale aumenta del 30% le entrate. Chi dice che serve solo ai ricchi dimostra di essere fermo alle ideologie stataliste del Novecento fallite in tutto il mondo». E su questo prende un impegno chiaro, parlando con Radio 101 e Tgcom24: «Flat tax e reddito di dignità fanno parte del pacchetto che il nostro governo si impegnerà a varare prima dell'estate».

Il Cavaliere si sofferma anche sulle fake news di cui «sono stato vittima come mai nessuno nella storia italiana. Sono stato oggetto delle peggiori calunnie e volgarità. Eppure sono oltre 200 milioni gli italiani che non hanno mai smesso di credere in me, questo dimostra che elettori sono più consapelovi di chi diffonde calunnie». Nel futuro Berlusconi «vede 5 anni di stabilità». Poi una raccomandazione «tecnica»: «Quando andate a votare non mettete croci sui nomi dei candidati, ma solo sul simbolo di Forza Italia». Berlusconi commenta poi la candidatura del presidente della Lazio, Claudio L otito. «Mi attendo da lui impegno e proposte interessanti. Non solo per il calcio». Sulla Regione Lazio, invece, perora la causa di Stefano Parisi, «l'unico in grado di far funzionare la Regione».

A Berlusconi arrivano gli auguri del commissario europeo agli Affari Economici Pierre Moscovici. «Noi auguriamo buona salute a tutti i leader italiani. E dunque anche a monsieur Berlusconi, perché è un leader importante in Italia». E anche un riconoscimento dal Financial Times che saluta la «resurrezione di San Berlusconi». «L'ottuagenario ragazzo che non si arrende della politica italiana si trova esattamente dove ama essere, al centro del dibattito politico. La sua carriera politica due anni fa era agli sgoccioli, se non addirittura finita, ma con una svolta a sorpresa, oggi la sua coalizione è al 36%. Berlusconi si propone come un uomo di stato rassicurante, con opinioni pro-europee e uno stile di vita moderato, vegetariano in grado di ripristinare il benessere delle famiglie della classe media scontenta».