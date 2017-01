Italicum? "No, abbiamo parlato di vacanze"

Il giorno dopo la sentenza della Corte Costituzionale sull'Italicum, tutto tace alla Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio. L'ufficio di presidenza che si è svolto oggi è stato quasi interamente dedicato all'esame del disegno di legge Nesci sul voto trasparente e, poi, il sottosegretario Gianpiero Bocci ha risposto a interpellanze e interrogazioni.

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, avrebbe potuto cominciare a istruire l'iter della legge elettorale, ma, come rivela l'Huffington Post, ha preferito glissare sull'argomento. Emanuele Fiano, capogruppo Pd in Commissione, ha dichiarato ai giornalisti che: "S'è parlato di calendario. E di vacanze, ognuno ha detto dove andrà in vacanza...". Una battuta che fa percepire l'intenzione dei renziani di prendere tempo in attesa di trovare una maggioranza trasversale che converga sul Mattarellum, riproposto da Matteo Renzi. Un'impresa politica che si mostra ogni giorno sempre più difficile anche alla luce della volontà delle opposizioni di applicare una delle due leggi elettorali uscite dalle sentenze della Consulta (nuovo Italicum alla Camera e 'Consultellum' al Senato) ad entrambi i rami del Parlamento per poi andare subito al voto.