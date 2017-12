Ius soli, Salvini gongola: "Cittadinanza va meritata"

"Grazie alla Lega, legge sullo ius soli affossata: la cittadinanza va desiderata, maturata e meritata, non si regala, né ora, né mai!#primagliitaliani". Matteo Salvini, in un post su Facebook, esprime così la sua contentezza per il mancato numero legale in Senato che ha fatto sì che si mettesse la parola fine alla legge sulla cittadinanza agli stranieri.

Il leader della Lega questa mattina ha fatto visita all'Ospedale dei Bambini "Buzzi" di Milano insieme ai giovani del Carroccio: "Come tutti gli anni - scrive il leader leghista - portare un sorriso a questi bimbi è il regalo più bello che possiamo farci. Donate anche voi un pensiero affettuoso, una telefonata, un messaggio e un augurio di speranza a chi in questo Natale soffre, perché il prossimo sia migliore".

Tornando allo ius soli, Salvini ha aggiunto: "Lo stop è il nostro regalo di Natale agli italiani. La cittadinanza va meritata, va voluta, va scelta al compimento del 18esimo compleanno. Qualcuno voleva usarla come merce di scambio elettorale, la Lega anche se ora era all'opposizione è riuscita a ottenere più di una vittoria. Lo stop allo ius soli è una vittoria degli italiani e degli immigrati regolari che vogliono un paese più sicuro e con più dignità. Questo offriremo ai 60 milioni di cittadini italiani e stranieri che vivono in Italia", ribadendo di volere "un paese che accoglie, che integra ma che è orgoglioso delle sue tradizioni. Noi possiamo accogliere culture altrui se siamo ben fermi e orgogliosi della cultura nostra".